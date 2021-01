2019-2020 : 17 369 événements déclarés dans les milieux du soin du Bas-Saint-Laurent

Le gouvernement a publié son plus récent rapport sur les incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux au Québec. On note une légère hausse au Bas-Saint-Laurent par rapport à l’an passé, et une baisse en Chaudière-Appalaches.

Le rapport fait état des données compilées du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, car tout incident ou accident constaté doit être déclaré sur un formulaire. Il s’agit d’une obligation légale.

Ainsi, on compte 17 369 événements au Bas-Saint-Laurent et 23 520 en Chaudière-Appalaches. Au Québec, la majorité des événements sont survenus en CHSLD (46 %) et dans les hôpitaux (40 %). Au Bas-Saint-Laurent toutefois, c’est surtout en centre hospitalier (40 %) et ensuite en CHSLD (37,5 %), alors qu’en Chaudière-Appalaches c’est surtout en CHSLD (49 %) et ensuite en centre hospitalier (35 %).

La majorité des incidents ou accidents rapportés sont des chutes ou des erreurs de médication. 83 % de tous les événements n’ont pas eu de conséquences, mais 0,10 % sont à l’origine de conséquences qui ont contribué au décès de la personne.

Les incidents survenus au Bas-Saint-Laurent représentent 3,5 % de tous les événements au Québec, cette proportion est de 4,75 % en Chaudière-Appalaches.

La tenue d’un tel registre et la publication du rapport annuel permettent d’assurer la surveillance et l’analyse des causes des incidents et accidents, de prévenir leur récurrence et d’appliquer des mesures, au besoin.

Bémol

La saisie des données pourrait toutefois avoir été impactée par la pandémie de COVID-19. « On peut noter que plusieurs établissements ont été dans l’incapacité de terminer la saisie des déclarations ou de reprendre le retard de saisie occasionné par la pandémie, principalement dans les CHSLD qui ont été durement touchés pendant cette période. Au cours du printemps et de l’été 2020, l’intensité de la pandémie de la COVID-19 qui a frappé certains établissements n’a pas favorisé la déclaration en temps réel des événements », peut-on lire dans le rapport.

« Malheureusement, certains événements qui auraient dû être inclus dans la période visée par ce rapport annuel n’ont pu être saisis ».

Au Québec en 2019-2020, on compte notamment plus de 523 000 chirurgies, près de 3,7 millions de visites à l’urgence, environ 6 millions de consultations médicales en établissement, plus de 200 millions d’analyses réalisées en laboratoire, et enfin, 13,5 millions de journées d’hébergement en établissement (jours-présence).

Rapport 2019-2020 sur les incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux au Québec.