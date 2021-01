2020 entrepreneurial : L’Islet déjà en mode relance

Le démarrage ou la reprise d’entreprises en 2020 sur le territoire de L’Islet a été plus tranquille qu’à l’habitude, de confirmer le service de développement économique de la MRC ainsi que le CAE de Montmagny-L’Islet. De part et d’autre, l’heure est à préparer la relance économique.

Dix dossiers de financement visant le transfert d’entreprises ont été traités depuis avril dernier au CAE Montmagny-L’Islet. Il s’agit pour la plupart d’entreprises d’économie sociale ou issues des secteurs agricole ou commercial, d’indiquer la directrice au développement économique local et communications Mireille Thibault.

« Notre rôle n’est pas seulement de financer, mais d’accompagner pour que les entrepreneurs prennent des décisions éclairées. Quelqu’un qui veut se partir un café par exemple, on est là pour lui dire qu’il serait préférable pour lui qu’il patiente à la fin de la crise. Au final, c’est normal qu’on se retrouve avec moins de dossiers traités », résume-t-elle.

Le portrait est sensiblement le même à la MRC de L’Islet qui a accompagné huit nouvelles entreprises en démarrage. Six s’inscrivaient dans la mesure de soutien aux travailleurs autonomes d’Emploi-Québec, de préciser le directeur du Service de développement économique Sylvain Thiboutot. De ces huit nouvelles entreprises, cinq s’inscrivent dans le domaine bioalimentaire, que ce soit la production ou la transformation agricole.

Les bonnes nouvelles se trouvent toutefois au chapitre du secteur manufacturier, où la MRC de L’Islet se distingue avec un riche éventail d’entreprises concentrées principalement à Saint-Jean-Port-Joli, L’Islet et Saint-Pamphile pour ce qui est de l’industrie forestière. Si les projets d’expansion de ces entreprises ont été sur pause dans la dernière année, elles ont pu poursuivre leur production, la plupart étant jugées « essentielles ».

« La cadence n’a pas vraiment ralenti dans le milieu manufacturier, au point où la pénurie de main-d’œuvre est un élément qui demeure d’actualité pour plusieurs d’entre elles », insiste Sylvain Thiboutot.

Relance

Autant à la MRC qu’au CAE, un effort majeur a été mis pour accompagner les entreprises fortement impactées par la crise. Une quarantaine de prêts ont été consentis à des entreprises ou des travailleurs autonomes par le biais des programmes fédéraux d’urgence mis en place par le gouvernement, entre juin et décembre, de souligner Mireille Thibault du CAE Montmagny-L’Islet.

À la MRC de L’Islet, le service de développement économique avait la responsabilité d’administrer les mesures d’aides proposées par le gouvernement provincial. De l’argent est toujours disponible, notamment au sein du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME), de préciser Sylvain Thiboutot.

« On souhaite que 2021 soit une belle année, mais avant de parler de reprise économique, il faudra parler de relance. Et au CAE on demeure à l’affût du comment on pourrait être alimenté par Développement économique Canada pour les régions du Québec pour aider à cette relance dans notre région », déclare Mireille Thibault.

Le directeur du Service de développement économique de la MRC de L’Islet rappelle quant à lui que le projet de plateforme web afin d’accélérer et faciliter le virage des entreprises l’isletoises vers le commerce en ligne allait bon train. Une ressource a été embauchée dernièrement en vue de recruter et d’accompagner les commerces intéressés par le concept. La MRC désire profiter de l’engouement pour l’achat local et de la démocratisation du magasinage en ligne pour lancer la plateforme au courant de 2021.