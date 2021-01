48 cas de COVID-19 au Kamouraska en 10 jours

Le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 qui habitent la région du Kamouraska a considérablement augmenté durant le temps des Fêtes.

On compte 48 cas de plus, comptabilisés entre le 23 décembre 2020 et le 3 janvier 2021.

Seulement depuis le 30 décembre, on enregistrait 23 cas de plus.

Selon Ariane Doucet Michaud du CISSS du Bas-Saint-Laurent, « il n’y a pas d’éclosion dans les milieux de soins ou encore dans un milieu de vie. La montée de cas que l’on observe au Kamouraska se situe en communauté et résulte de petits rassemblements familiaux », a-t-elle indiqué.

Depuis le 23 décembre, Rivière-du-Loup enregistre pour sa part 15 cas en 10 jours, ainsi qu’une éclosion au CHSLD Des Chauffailles.