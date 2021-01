Accident à Tourville : Pas d’accusation contre les policiers

Il n’y aura pas d’accusation contre les policiers impliqués dans un accident survenu à Tourville le 10 janvier 2020.

Le bureau d’enquêtes indépendantes (BEI) a conclu son enquête cet été et le Directeur des poursuites criminelles et pénales vient de décider de ne pas porter d’accusation contre les policiers. « Puisque des accusations ont été portées contre une personne civile impliquée dans l’intervention policière et que le dossier est toujours devant les tribunaux, le BEI ne rendra pas publiques davantage d’informations pour le moment afin de ne pas nuire à l’équité et à l’intégrité du processus judiciaire. Le bilan d’enquête suivant la procédure habituelle sera publié lorsque ces procédures criminelles seront terminées », a indiqué le BEI par voie de communiqué.

Lors de cet événement, un civil de 18 ans avait été blessé gravement. Les informations préliminaires communiquées au BEI pour faire son enquête faisaient état d’une poursuite policière envers le conducteur, après avoir constaté qu’il aurait roulé à haute vitesse. L’agent aurait éteint les gyrophares, mais aurait poursuivi son chemin en demeurant sur la route empruntée par le véhicule fuyard. Quelques kilomètres plus loin, l’agent aurait aperçu le véhicule fuyard, accidenté, dans un fossé aux abords de la route 204.

Le Bureau des enquêtes indépendantes a pour mission de faire enquête dans tous les cas où une personne, autre qu’un policier en service, décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier lors d’une intervention policière ou durant sa détention par un corps de police.