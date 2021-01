Admission à l’ITA pour la rentrée scolaire 2021

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) se prépare à recevoir les demandes d’admission des étudiants potentiels pour la rentrée scolaire de l’automne 2021.

L’ITA est le seul établissement de formation collégiale au Québec à se consacrer exclusivement à l’agroalimentaire. Les personnes qui désirent étudier à l’Institut l’automne prochain ont jusqu’au 1er mars 2021 pour soumettre leur dossier.

Les programmes offerts à l’Institut correspondent à des aspirations professionnelles et à des champs d’intérêt variés : agriculture, horticulture, agroenvironnement, aménagement paysager, agriculture urbaine, qualité et transformation des aliments et domaine équin. Au total, l’ITA propose sept programmes d’études sur ses deux campus, La Pocatière et Saint-Hyacinthe.

Les étudiantes et les étudiants de l’Institut reçoivent une formation de pointe dynamique qui répond aux besoins de l’industrie. Ils profitent des plus imposantes installations de nature pédagogique au Québec en matière de formation agroalimentaire collégiale et s’assurent de trouver un emploi stimulant à la fin de leurs études en raison d’un taux de placement exceptionnel. De plus, des passerelles DEC-BAC avec le secteur universitaire permettent aux diplômés de l’ITA de poursuivre leurs études à l’université dans de nombreux programmes, tout en se voyant reconnaître des unités universitaires pouvant représenter jusqu’à une année d’études de premier cycle.

Pour confirmer un choix de programme, rien de mieux que de vivre le quotidien d’un étudiant de l’ITA grâce à la formule « Étudiant d’un jour ». L’activité se tiendra en février dans une formule virtuelle. Pour obtenir de l’information ou pour s’inscrire à cette activité, rendez-vous au www.ita.qc.ca.