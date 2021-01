Attention, au vol d’identité avec la PCU

Le député Bernard Généreux invite les victimes de vol d’identité ayant servi à demander frauduleusement la PCU à signaler leurs cas rapidement.

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup a reçu quelques dizaines de signalements de citoyens ayant reçu des relevés T4A de l’Agence du revenu du Canada pour des demandes de Prestation canadienne d’urgence (PCU) qu’ils n’auraient pas effectuées.

Les bénéfices de la PCU étant imposables, les feuillets T4A envoyés à partir du 11 janvier 2021 servent aux demandeurs légitimes de produire leur déclaration de revenus pour l’année 2020 d’ici le 30 avril 2021. Cependant, ils pourraient signaler à un contribuable que leur identité a été compromise et qu’une demande de PCU frauduleuse ait été effectuée en leur nom.

« J’invite tous les citoyens ayant reçu un feuillet T4A pour des prestations PCU qu’ils n’ont pas demandé d’appeler immédiatement un agent de l’Agence du Revenu au numéro 1 800 959-7383 pour signaler la fraude, afin que celle-ci puisse être corrigée avant de produire leur rapport d’impôt, a déclaré Bernard Généreux. Je les invite également à déposer une plainte à la Sûreté du Québec pour vol d’identité et rejoindre mon bureau de Montmagny ou de Rivière-du-Loup pour que mon équipe puisse faire le suivi, la compilation des cas et agir en conséquence. » Pour éviter un maximum de déplacements non essentiels et protéger la santé des constituants et des employés du député, il est à noter que les bureaux de circonscription sont présentement joignables uniquement par téléphone ou courriel, aucune visite en personne n’est permise.