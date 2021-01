Autres étapes franchies pour le projet Mobilités et Territoires

Le conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL) progresse avec son projet Mobilités et Territoires, qui vise à développer le transport collectif, l’électrification et l’autopartage dans toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent.

Ce projet est dans l’air depuis pratiquement 10 ans.

Ultimement, le but est de créer une régie intermunicipale pour le transport à l’intérieur des MRC et entre elles, financée entre autres par 0,01 $ ou ½ cent de taxes sur l’essence à la pompe dans la région.

« Mettre en place une régie intermunicipale qui financerait le transport collectif, c’est le dernier volet. Notre objectif ultime est d’avoir le financement à même la taxe sur l’essence, comme il y a à Montréal et en Gaspésie », a dit Luce Balthazar, directrice générale du CREBSL.

Le projet Mobilités et Territoires vise à soutenir les MRC dans leurs initiatives pour mettre en place un système régional de mobilité durable.

Il comporte un volet d’optimisation des trajets et des horaires de transport collectif (minibus et taxibus) — existants ou envisagés —, de même qu’un volet sur l’électrification et l’autopartage.

La mise en opération permettrait des trajets adaptés à chacune des MRC. Évidemment, rejoindre les utilisateurs sera une priorité.

« Il faudra faire une campagne de sensibilisation. Ce qui aide dans la région c’est qu’il y à la fois beaucoup de jeunes étudiants et beaucoup d’aînés et ce sont des clientèles importantes », ajoute Mme Batlhazar.

Le CREBSL vient de terminer une première tournée auprès des MRC pour aider à raffiner leurs plans de transport. Une autre tournée des MRC sera faite au printemps pour proposer un scénario final. Ensuite, une demande au gouvernement pourrait être faite officiellement pour la cent supplémentaire sur le litre d’essence acheté dans le Bas-Saint-Laurent. Si cette condition est remplie, la régie pourra être mise en place.

Puisqu’environ 56 % du pétrole annuellement consommé régionalement l’est pour le transport des personnes, c’est la priorité d’action dans la lutte aux changements climatiques, selon le CREBSL.

Mentionnons que l’organisation présentera ce projet lors du Premier forum de l’action climatique, un événement virtuel du 25 au 29 janvier.