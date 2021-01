Le député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux se lance dans la baladodiffusion, appelée « podcast » en anglais, pour « garder le contact avec son monde ».

M. Généreux rappelait que l’un des rôles principaux d’un élu est d’aller à la rencontre des citoyens pour bien les servir. « Mais tout a été annulé depuis la pandémie », rappelle-t-il.

« On a imaginé une nouvelle façon d’entrer en contact avec les gens et surtout de partager la richesse des gens qui habitent mon comté », explique-t-il, au sujet de son nouveau projet, une baladodiffusion appelée « Bernard rencontre son monde ».

À distance, grâce à quelques équipements audio, le député réalisée des entrevues pendant une heure avec des personnalités qui gagnent à être connues.

« C’est innovateur. Je ne crois pas que beaucoup de députés à travers le Canada fassent des baladodiffusions », ajoute-t-il.

Il prévoit diffuser une entrevue par semaine sur les différentes plates-formes disponibles et sur un site web.

« Les balados sont un moyen de communication de plus en plus populaire. On est rivés sur nos ordinateurs à longueur de journée et on a besoin de se changer les idées. C’est une façon complémentaire, pour ma part, de rencontrer des gens. C’est donc à écouter pendant nos occupations comme laver la vaisselle ou prendre des marches », ajoute-t-il.

Une dizaine d’entrevues sont faites ou en voie d’être complétées, dont Lawrence Cannon, Mgr Pierre Goudreault, Judith Douville du Musée de la mémoire vivante, une jeune camionneuse Andréanne Goulet ou Charlène Dupasquier.

Selon lui, il ne s’agit pas d’un travail se substituant à celui des médias régionaux.

« Le but n’est pas d’en faire des nouvelles, mais de faire découvrir des gens qui demeurent dans notre région et qui ont des parcours intéressants. Ça permet le partage », conclut-il.