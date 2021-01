De plus en plus de vaccinés dans le Bas-Saint-Laurent

Ce sont un peu plus de 1300 personnes supplémentaires qui seront vaccinées dans les prochains jours au Bas-Saint-Laurent.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent poursuit la vaccination contre la COVID-19 avec la réception d’un nouveau lot du vaccin BioNTech de Pfizer et d’un premier lot de vaccins de la compagnie Moderna. Au site de vaccination de Rimouski, situé au CHSLD de Rimouski, un lot supplémentaire de vaccin Pfizer sera administré auprès des travailleurs prioritaires du secteur de la santé, soit les employés des CHSLD de Rimouski, de la Mitis et de Trois-Pistoles.

En conformité avec les limites de circulation du vaccin de Pfizer, des doses seront offertes aux travailleurs des ressources intermédiaires ainsi qu’aux travailleurs de la santé du volet hospitalier et de la première ligne, et ce, conformément à la priorisation établie par le ministère.

Parallèlement, les doses du vaccin de Moderna seront administrées exclusivement aux résidents des CHSLD de l’ouest du territoire, à l’exception des CHSLD De Chauffailles. Les résidents des CHSLD de Squatec et de l’est du Bas-Saint-Laurent seront à leur tour vaccinés lors de la prochaine livraison prévue en cours de semaine prochaine.

Dès la semaine prochaine, un deuxième site de vaccination sera déployé au Centre hospitalier régional du Grand-Portage permettant d’administrer le vaccin BioNtech de Pfizer aux travailleurs de la santé de l’ouest du territoire. La vaccination sera offerte d’abord aux employés des CHSLD, des ressources intermédiaires ainsi qu’aux travailleurs de la santé du volet hospitalier et de la première ligne. La campagne de vaccination permettra de vacciner l’ensemble des résidents hébergés en CHSLD et les travailleurs de la santé d’ici les prochaines semaines.