Décès de Jean-Luc Chouinard : La coroner conclut son rapport

La coroner Denise McManiman a rendu public son rapport sur les circonstances du décès de Jean-Luc Chouinard sur sa ferme à Saint-Jean-Port-Joli. Ce dernier est décédé en tentant de débourrer sa presse à foin.

M. Chouinard, alors âgé de 63 ans, est décédé le 6 juillet dernier en soirée. Il a quitté sa résidence pour aller presser en balle le foin coupé et raclé un peu plus tôt dans un champ sur sa ferme de Saint-Jean-Port-Joli.

Trois heures plus tard, un proche s’est inquiété de ne pas avoir de nouvelles. Il a trouvé le tracteur et la presse à balles rondes en fonction de marche. Malheureusement, une fois les machineries arrêtées et la presse ouverte, la balle de foin est tombée sur le sol et M. Chouinard a été retrouvé entre la balle de foin et la presse. Un constat de mort évidente a été dressé sur place par des policiers de la Sûreté du Québec.

Après analyse et confirmation que les composantes mécaniques étaient en bon état, les experts concluent que M. Chouinard « a sans doute immobilisé son tracteur après avoir tenté en vain, en reculant, de dégager une trop grande quantité de foin coincé sous sa presse. Comme cette manœuvre n’avait pas donné de résultat, il a manifestement tenté de dégager le foin à l’aide de l’un de ses pieds ou de ses mains, sans arrêter ni le tracteur ni la presse et malheureusement, il a été happé par celle-ci et son corps s’est engouffré dans l’appareil », peut-on lire dans le rapport.

Selon la coroner, plusieurs personnes travaillant dans le domaine agricole lui ont mentionné qu’il arrivait que les agriculteurs n’arrêtaient pas leur tracteur et la presse à foin avant d’enlever la garde de protection de l’appareil et de retirer le foin coincé. « Plusieurs, m’a-t-on dit, vont utiliser un pied ou une main pour débourrer l’appareil et gagner du temps ».

La coroner a communiqué avec l’Union des producteurs agricoles (UPA) afin de leur demander, lors de la prochaine saison, « de rappeler aux agriculteurs les règles de sécurité à respecter lors de la manipulation de ce type d’appareil agricole ».