Découvre en direct les programmes d’études offerts au Cégep de La Pocatière

Le Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales de Montmagny tiendront une journée portes ouvertes exclusivement virtuelle le 30 janvier prochain de 12 h à 16 h. Il sera possible pour les étudiants intéressés de découvrir leur futur Cégep dans le confort de leur foyer et de rencontrer, en direct, les intervenants de leur choix.

Si le Cégep accueille habituellement plusieurs centaines d’étudiants sur leur campus lors de différentes activités, les portes ouvertes sont l’occasion pour les futurs étudiants et leurs parents de s’informer sur les programmes et services offerts. L’équipe du Cégep a élaboré un concept virtuel dynamique qui permettra notamment aux visiteurs de rencontrer, en direct via la plateforme Zoom, les responsables de chacun des 14 programmes préuniversitaires et techniques ainsi que divers intervenants de la vie étudiante (activités culturelles, sports, loisirs et résidences) et des services aux étudiants (aide pédagogique individuelle, services adaptés et aide financière).

Pour participer aux portes ouvertes VIRTUELLES, rendez-vous sur la page d’accueil du Cégep au www.cegeplapocatiere.qc.ca le 30 janvier prochain dès 12 h.