Devenez membre de la Fondation de l’hôpital en 2021

Voici l’occasion venue pour toute la population et les entreprises du Kamouraska et de ses environs de poser un geste significatif en guise de soutien à son hôpital, en devenant membre de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière.

Chaque année, la Fondation relance sa campagne annuelle des membres afin de l’aider à poursuivre sa mission qui est de contribuer au maintien et au développement de la qualité des services de santé et des services sociaux par l’acquisition d’instruments spécialisés et d’équipements à la fine pointe de la technologie pour l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, les CHSLD et les CLSC du territoire de la MRC de Kamouraska. « L’an passé, la campagne des membres a permis d’amasser un montant de 8 725 $ qui a été investi dans le projet d’amélioration des soins palliatifs à domicile et en CHSLD. Pour 2021, la campagne des membres nous permettra de faire l’achat d’un réchauffeur de fluides pour le bloc opératoire de notre hôpital. Cet appareil, d’une valeur de 8 595 $, permet de réchauffer les fluides lors d’intervention auprès de la clientèle évitant ainsi de provoquer des chocs hypovolémiques chez les patients. Il peut aussi être utilisé dans les cas d’hypothermies », mentionne le Docteur Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration.

La cotisation des membres est de 20 $ par personne ou de 75 $ par entreprise. Pour devenir membre, vous pouvez le faire directement en ligne sur le site internet de la Fondation au www.fondationhndf.ca, en téléphonant au bureau : 418 856-7000 poste 7395, ou en vous procurant un formulaire d’adhésion à la réception de l’Hôpital. Depuis plus de 35 ans, la Fondation est présente dans son milieu et a fait l’achat de nombreux équipements et l’aménagement des aires de soins palliatifs et du service d’oncologie pour plus d’un million de dollars à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et les installations qui y sont rattachées. « Devenir membre, c’est prendre soin de son Kamouraska, c’est dire oui à des soins de santé et des services sociaux de qualité dans notre région », termine Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.