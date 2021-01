Faible nombre de cas : Les élus s’attendent à un allègement des mesures le 8 février

Réunis en visioconférence pour assurer le suivi de la pandémie avec les autorités de la Santé publique régionale lundi, les membres de la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) ont tenu à saluer les efforts de la population qui a largement contribué à contenir la propagation du coronavirus sur le territoire.

Ils ont également profité de l’occasion pour rappeler que, si la situation sociosanitaire se maintient ou s’améliore d’ici le 8 février prochain, ils s’attendent à un allégement significatif des mesures de confinement. Forts de l’expérience de la première vague, les élus souhaitent également que les déplacements non essentiels entre les régions et les provinces soient mieux contrôlés.

« Nos premières pensées vont en appui aux Québécois et Québécoises qui subissent les affres de cette pandémie et pour qui le risque d’infection constitue une angoisse quotidienne. Heureusement, notre situation est très stable actuellement et c’est principalement attribuable au respect des mesures de prévention par les Bas-Laurentiens et à l’excellent travail du personnel de notre réseau de santé qui intervient efficacement en cas d’éclosion », a déclaré Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la TREMBSL.

« Dans ce contexte, les sacrifices demandés à notre région actuellement sont énormes, tant pour la population que pour les entreprises. Il faut cependant nous rappeler que nous en sommes les premiers bénéficiaires, puisque la maladie épargne nos familles et que notre accès aux services de santé demeure excellent, comparativement aux régions les plus affectées », souligne-t-il. Les élus estiment donc qu’il ne faut pas baisser la garde.

Néanmoins, une approche par palier et par région n’est pas sans causer son lot de problèmes. L’attrait des zones plus permissives est grand pour les gens qui demeurent au palier rouge, selon Gaétan Ouellet, maire de Témiscouata-sur-le-Lac et aussi membre de la TREMBSL. « On l’a vu dans les Laurentides, quand les résidents des zones rouges ont pris d’assaut les boutiques et restaurants. Il faut éviter le même phénomène ici. C’est pourquoi le gouvernement québécois doit réfléchir à des mesures ciblées pour limiter les déplacements entre les régions. La question se pose également pour les déplacements entre le Québec et le Nouveau-Brunswick qui a placé la région d’Edmundston en confinement totale en début de semaine », souligne M. Ouellet.

« Nous réitérons notre confiance à l’égard de la Santé publique et du gouvernement qui prendront les décisions nécessaires une fois ce confinement général terminé. Si cela se traduit par un allègement significatif des mesures de confinement, nous aurons la responsabilité collective de mettre tout en œuvre pour endiguer la contagion dans notre région, comme nous l’avons fait dans le passé. Heureusement, le déploiement de la campagne de vaccination constitue une source d’espoir à l’horizon », conclut Michel Lagacé.