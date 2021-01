Funérailles : 25 personnes autorisées durant le confinement de janvier

La Corporation des thanatologues du Québec et ses membres tiennent à informer la population et les familles endeuillées qu’un nombre de 25 personnes est bel et bien autorisé pour des funérailles au Québec actuellement.

Le premier ministre François Legault a émis ces directives, jeudi dernier à 14 h, afin de permettre à des proches endeuillés de dire au revoir aux personnes défuntes dans le respect et la dignité. Le nombre maximum de 25 personnes est également autorisé pour les lieux de culte, par exemple pour des événements à l’église. La veille, en conférence de presse, M. Legault avait mentionné qu’une limite de dix personnes était permise.

Les entreprises funéraires tentent donc aujourd’hui d’éclaircir la confusion régnant autour du nombre de personnes autorisées pour des funérailles. « Nous sommes conscients et sensibles aux enjeux actuels entourant la pandémie de COVID-19. Nous savons que les familles endeuillées doivent faire des choix et s’adapter aux mesures afin de les soutenir dans leur deuil et notre rôle est de les soutenir », mentionne Annie Saint-Pierre, directrice générale de la Corporation des thanatologues du Québec.

Bien évidemment, outre le nombre limite de 25 personnes, les entreprises de services funéraires ont des protocoles en place qui respectent entièrement les consignes sanitaires, comme le respect de la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque.