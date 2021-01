Inspection Cédric Lajoie : Un inspecteur en bâtiment minutieux et proche des gens

Passionné d’immobilier, d’architecture et de rénovations, Cédric Lajoie de Saint-Alexandre-de-Kamouraska propose ses services d’inspecteur en bâtiment depuis bientôt un an.

Cédric Lajoie n’a pas surpris ses proches, qui l’ont souvent surnommé « Monsieur Bricole », lorsqu’il a décidé de faire le saut dans ce métier qui le passionne. Au sortir de ses études secondaires, Cédric Lajoie a étudié les arts visuels et le dessin de bâtiment. La vie l’a mené toutefois à devenir sérigraphe pendant plus de 15 ans, avant qu’un accident de moto ne lui provoque des blessures aux mains, ce qui l’a conduit à changer de métier.

« J’ai toujours été intéressé par les constructions, les rénovations. Il n’était pas rare que des amis qui achetaient des maisons ou rénovaient me demandaient mon opinion. C’est donc tout naturellement que je me suis lancé vers ce métier », a dit l’entrepreneur.

Après avoir complété les formations nécessaires et constaté un réel besoin pour ce type de services dans la région, il a fait quelques inspections avec son mentor Claude Lapointe, qui se dirigeait vers la retraite.

Depuis, il couvre les régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, étant de plus en plus sollicité.

Qualifié de minutieux, il se démarque par sa facilité à communiquer simplement aux gens qui ne connaissent pas toujours le domaine immobilier. « L’acheteur voit souvent la vie en rose quand il a trouvé la maison qu’il souhaite acheter, et nous, on arrive parfois comme porteur de mauvaises nouvelles, car c’est notre rôle de voir tous les petits détails, d’où l’importance de bien communiquer. En effet, c’est notre rôle d’amener les solutions et de bien vulgariser », indique l’inspecteur en bâtiment.

Il se décrit comme un médecin généraliste qui réfère son patient à des spécialistes. « S’il y a un problème majeur, c’est de référer au plombier si c’est un problème de plomberie ou à l’électricien si c’est un problème électrique. Parfois, c’est quelque chose que l’acheteur peut fixer lui-même et on les guide là-dedans », ajoute-t-il.

Basé à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Cédric Lajoie est membre de l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec et détient une couverture d’assurances responsabilité (erreurs et omissions).

Facebook : Inspection Cédric Lajoie

Courriel : inspectioncedl@gmail.com

Téléphone : 418 943-4250