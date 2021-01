Invitation à prendre l’air et illuminer les rues avant le couvre-feu

Un groupe de la région invite les citoyens à sortir vers 19 h tous les soirs et d’utiliser des lampes de poche ou des lampes frontales pour prendre l’air de façon originale et confronter la morosité ambiante.

« Bonhomme Sept Heures donne le GO ! » est entre autres une idée d’Yvan L’Heureux, l’idéateur derrière le Défi Everest.

« Je courais dehors la semaine passée et je voyais des gens marcher avec des masques qui regardaient par terre. C’était bizarre et je me disais, ça ne marche pas », raconte Yvan L’Heureux, qui a ensuite eu l’idée de proposer un petit défi pour le présent confinement.

Le concept est simple, chaque sortie initiée vers 19 h respecte les consignes sanitaires du confinement et se termine avant 20 h en raison du couvre-feu imposé par le gouvernement. Seuls ou en famille, on incite les gens à inonder les rues de lumière, prendre des photos artistiques, effectuer un trajet pour briser l’isolement tout en prenant l’air. L’idée est aussi de faire bouger les enfants avant le coucher.

« La plupart des gens entendent “confinement” et ils s’encabanent en dedans et ne sortent plus. On propose de prendre le temps d’aller s’amuser et de prendre l’air. C’est la période la plus froide et la plus sombre. C’est vraiment d’égayer les soirées », a-t-il ajouté.

Les gens sont invités à partager les photos sur leurs réseaux sociaux avec le #B7 (Bonhomme Sept Heures) ou sur le Facebook B7.