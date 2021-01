Jeux du Québec 2022 : Relance du recrutement des « super bénévoles »

Après avoir dû reporter la symbolique 50e édition des Jeux du Québec 2021 à Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, La Pocatière et Saint-Pascal, le comité organisateur relance son recrutement et sa préparation en vue de la tenue de l’événement… en 2022.

La pandémie de COVID-19 a chamboulé tous les plans de cet événement majeur. Toutefois, tout indique qu’il sera possible de tenir les compétitions du 4 au 12 mars 2022, alors que la population devrait être vaccinée.

La façon de qualifier les athlètes et de s’adapter aux changements du calendrier revient aux fédérations sportives. Évidemment, comme il s’agit d’un événement pour les 12 à 17 ans, certains jeunes de 17 ans précédemment qualifiés en prévision de l’édition 2021 auront eu 18 ans et ne pourront y participer.

« Cela relève des fédérations sportives qui vont décider si elles gardent les mêmes règles, car il y a des règles d’attribution pour chacun des sports. Certaines vont maintenir le même cadre, ce qui signifie que malheureusement des jeunes qui étaient qualifiés vont passer à côté », a indiqué la directrice Karine Malenfant.

Super bénévoles

Le comité organisateur relance donc le recrutement des bénévoles qui superviseront les différents sites de compétition et d’hébergement. La compétition multisport se déploiera sur vingt sites, répartis à Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Saint-Pascal et La Pocatière, dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Environ 200 postes bénévoles de directeurs de site, de directeurs de site adjoints et de délégués de secteur sont actuellement à pourvoir.

« Chaque site a son propre comité organisateur. Le super bénévole est responsable d’un secteur et va travailler avec son équipe de bénévoles. Certains sites demandent peu de gens, exemple une école primaire où il y a seulement de l’hébergement, qui est un site plutôt simple. Par contre, un site comme l’école secondaire de Rivière-du-Loup où tu as de l’hébergement, de l’alimentation, le village des athlètes, des compétitions, etc., ça commence à faire plus de secteurs à regarder », souligne Karine Malenfant.

Ce type de postes pourrait s’adresser, par exemple, à des retraités énergiques ou des travailleurs en quête de défis professionnels.

Tout au long de l’année, ces « super bénévoles » devront collaborer à l’organisation de leur site ou de leur secteur (alimentation, communications, sécurité, accréditation, etc.) et au recrutement des bénévoles qui y seront rattachés.

Le symbolique 50e anniversaire (Rivière-du-Loup a accueilli les premiers jeux en 1971) sera souligné tout de même cette année, vers la fin de l’été, pour ensuite laisser place aux athlètes de l’avenir en 2022, lors des compétitions.

Au sujet des super bénévoles, une rencontre d’information se tiendra en visioconférence le 2 février prochain à 19 h 30 pour les personnes intéressées à s’engager activement. Déjà, plusieurs personnes se sont inscrites à peine quelques minutes après le lancement de l’invitation du comité. Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 27 janvier prochain en envoyant un courriel à benevole@rdl2022.jeuxduquebec.com ou en contactant Cynthia Martel, coordonnatrice de la planification et de la gestion par site, au 418 867-6714.

On attend 3000 jeunes athlètes et plus de 1500 entraîneurs, accompagnateurs, officiels et missionnaires de partout au Québec en 2022. Plus de 2000 bénévoles et une trentaine d’employés en assureront le déroulement, sur le territoire des MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska.