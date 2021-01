Jonathan Labrie termina la saison à Rimouski

L’Everest de la Côte-du-Sud annonce que le gardien de but Jonathan Labrie effectuera un deuxième séjour en carrière avec l’Océanic de Rimouski dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Natif d’Amqui, Labrie terminera la saison au Bas-Saint-Laurent lui qui a été un choix de troisième ronde en 2018 de l’organisation rimouskoise. Pour le numéro 30 de la Côte-du-Sud, il s’agit d’un deuxième rappel dans le circuit Courteau.

En six rencontres l’an dernier, Labrie a récolté deux victoires, a encaissé deux défaites, dont une en prolongation. Le gardien de 18 ans participera donc aux différentes bulles que met en place le circuit Courteau un peu partout aux quatre coins de la province après la réussite de la bulle de Québec en novembre 2020.

Au cours de sa première campagne dans la LHJAAAQ, Labrie a récolté 15 victoires, 11 défaites et deux autres en surtemps et a effectué un jeu blanc et une moyenne. L’Amquien a remporté ses trois duels du défi Bauer qui a eu lieu l’automne dernier.

L’organisation de la Côte-du-Sud est heureuse de voir un troisième joueur de sa formation être rappelé par une formation de la LHJMQ. Rappelons que durant cette saison particulière, William Dumont et Robitaille ont été rappelés respectivement par les Saguenéens de Chicoutimi et les Mooseheads de Halifax.

Pour Jonathan, c’est une occasion de se faire valoir et de profiter de l’expérience au Bas-Saint-Laurent. Le numéro 30 de l’Everest a grandi dans le sillon de l’Océanic et a même représenté la formation lors du tournoi international Pee-wee de Québec en 2015.

« Je suis très content de faire partie d’une organisation de classe comme l’Océanic de Rimouski, déclare Jonathan Labrie. J’ai travaillé très fort pour atteindre la LHJMQ et je veux remercier toute l’organisation de l’Everest pour m’avoir appuyé depuis 2019. »