Josiane Martin au poste de directrice des Services administratifs du Cégep

Lors de sa rencontre du 27 janvier dernier, le conseil d’administration du Cégep de La Pocatière a procédé à la nomination de Mme Josiane Martin au poste de directrice des Services administratifs. Elle entrera en fonction à compter du 8 février prochain.

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires — expertise comptable (CPA), Mme Martin enseigne en Techniques de comptabilité et de gestion depuis maintenant plus de dix ans. Au cours des dernières années, elle a su démontrer à la fois rigueur et leadership en tant que responsable de programme.

À titre de directrice des services administratifs, Mme Martin souhaite participer au développement et au rayonnement du Cégep par une saine administration des programmes et ressources et grâce à une implication marquée et soutenue dans l’équipe de direction. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle se joint à l’équipe de direction du Cégep et se dit prête à relever les défis d’un poste de gestion.

« Mme Martin connait très bien les rouages du Cégep puisqu’elle fait partie de l’équipe depuis plusieurs années. Nul doute qu’elle sera un atout précieux dans l’atteinte de nos objectifs à court et à moyen terme. C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que nous l’accueillons au sein notre équipe de direction », mentionne la directrice générale du Cégep de La Pocatière, Mme Marie-Claude Deschênes.