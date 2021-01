La Baleine Endiablée embouteille maintenant à Rivière-Ouelle

La microbrasserie La Baleine Endiablée vient de mettre en bouteille ses premières productions à sa brasserie de Rivière-Ouelle, un long processus qui vient enfin à échéance.

La microbrasserie, qui se spécialise dans des bières de très haute qualité, brassait jusqu’à maintenant un peu partout à travers le Québec avec des partenaires brasseurs. Ce fut une belle aventure qui a amené Jérémie, le copropriétaire et brasseur, à aller à la rencontre d’autres microbrasseries et où il pouvait échanger avec des brasseurs d’un peu partout.

La création de plusieurs nouveautés amène aussi une nouvelle façon de concevoir le visuel des bières. Les noms comme les visuels qui se succèdent à chaque création ont amené la Baleine Endiablée à concevoir des étiquettes amovibles. Plus écologiques que des étiquettes collées, elles permettent de plus à la Brasserie indépendante d’offrir la chance d’avoir un recto différent chaque fois. Ces dernières pourront même être collectionnées un peu comme des cartes de sport.

Pour lancer ce premier embouteillage de leurs huit fermenteurs, ils ont approché Marie-Chloé Duval qui s’est empressé d’accepter l’invitation. Pour l’occasion, la Baleine Endiablée a fait l’acquisition de huit de ces œuvres. Chacune des œuvres met en lumière une des huit bières produites. En plus de retrouver ces visuels sur les étiquettes, les œuvres originales seront exposées à la microbrasserie. Des lithographies de chacune des œuvres seront disponibles à la boutique.

Les bières de la Baleine Endiablée se retrouvent un peu partout au Québec grâce à leur partenaire. Celles conçues à leur microbrasserie seront principalement réservées pour la clientèle du pub et de la salle de spectacle. Des forfaits découverte bière seront aussi annoncés bientôt pour les clients qui aimeraient séjourner au Kamouraska à l’auberge conviviale et profiter de la région, ses attraits et savourer des produits tout à fait uniques.