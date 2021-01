La Fête Arctique prend une forme différente

La Fête Arctique, événement hivernal qui se veut actif, familial et rassembleur, est organisée par la Ville de Saint-Pamphile depuis 2017.

Pour cette cinquième édition à venir, le duo d’organisatrices, composé de l’agente de promotion et de valorisation et de la coordonnatrice aux loisirs de la municipalité, a fait face à un défi supplémentaire dû au contexte de pandémie actuel. Comment célébrer l’hiver sans rassemblement et dans le respect de toutes les mesures sanitaires ? La réponse s’est imposée d’elle-même : privilégier les activités libres se pratiquant en bulle familiale.

La Ville de Saint-Pamphile, par le biais de la Fête Arctique, invite donc ses citoyens et citoyennes à fêter la saison hivernale tout le mois de février avec de belles activités familiales.

Depuis l’hiver 2018, grâce à un financement du programme Plaisirs d’hiver et en collaboration avec le GYM-Action de Saint-Pamphile, il est possible de faire la location d’équipement de ski de fond et de raquette à bas prix. Durant le mois de février, la Ville de St-Pamphile offrira ce service gratuitement. Ainsi, la clientèle pourra emprunter sans frais un ensemble de ski ou de raquette pour une semaine sans frais.

Qui dit hiver, dit bonhomme de neige et igloo. La Fête Arctique organise donc un concours de création dans la neige en invitant les citoyens et citoyennes à décorer leurs cours extérieures de château, de bonhomme, de sculpture dans la neige, etc. Ils pourront par la suite envoyer une photo de leur réalisation afin d’être admissibles à un tirage de superbes prix de participation. Il y aura également un vote pour le prix coup de cœur du public. Pour plus de chances, les participants sont aussi invités à s’inscrire au concours provincial Défi Château de Neige.

En collaboration avec la Sodispa et d’autres partenaires, les organisatrices travaillent présentement à mettre sur pieds quelques activités les 26 et 27 février prochain si les mesures sanitaires en vigueur à ce moment le permettent. Les citoyens et citoyennes sont donc invités à rester à l’affût des prochaines publications concernant ces possibles activités.

Consultez le site internet de la municipalité pour tous les détails : www.saintpamphile.ca