La Fondation André-Côté atteint 15 000 $ avec les masques artisanaux

Depuis la fin du mois d’avril 2020, la Fondation André-Côté s’est lancée dans la fabrication de masques artisanaux.

Ce projet dont les masques sont cousus par une équipe de bénévoles a permis d’amasser plus de 15 000 $. Ce montant permet la poursuite des services gratuits tels que la massothérapie, le programme d’aide financière, le panier réconfort, l’accompagnement ainsi que la matériathèque pour les gens atteints de cancer ou de maladie incurable sur le territoire du Kamouraska, Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise.

Les masques sont faits de coton et de tissu neuf et recyclé, deux épaisseurs avec élastiques et pince-nez pour le confort et quatre grandeurs sont disponibles. Passez votre commande en ligne sur le site de la Fondation André-Côté ou contactez-nous au 418 714-6698.