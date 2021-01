La Ville de La Pocatière renouvelle son adhésion aux Fleurons du Québec

La Ville de La Pocatière renouvelle son adhésion au programme des Fleurons du Québec pour les trois prochaines années.

C’est avec fierté que la Ville avait obtenu, en 2018, quatre fleurons sur une possibilité de cinq, valides jusqu’en 2020. Le renouvellement de cette adhésion permettra de recevoir à nouveau la visite des classificateurs et d’obtenir, à l’automne 2021, une nouvelle cote de classification des Fleurons du Québec.

Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec constitue une reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour obtenir à long terme un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. L’an dernier, dix municipalités ont réussi à décrocher un fleuron additionnel lors de la visite de reclassification.

C’est dans cet esprit que la Ville invite l’ensemble des citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès maintenant, car il s’agit d’un défi collectif. Les critères d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage municipal.