Le gigantesque dessin réalisé sur la surface enneigée du terrain de football du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, communément appelé « snow art », suscite de nouveau la fascination cette année. L’œuvre est l’initiative de l’enseignant en éducation physique Norbert Roy, avec la complicité de Carl Belhumeur et ses élèves.

Un premier « snow art » avait été réalisé au même endroit l’an dernier. L’engouement qu’il avait suscité auprès de la population sur les médias sociaux ainsi que les élèves et les membres du personnel du Collège l’a incité à récidiver cette année.

« Le résultat est encore meilleur que l’an dernier. Je crois bien que ça va devenir une tradition annuelle », a-t-il confié d’entrée de jeu.

L’idée de départ était toutefois d’impliquer davantage les élèves dans la conception du croquis initial, reconnaît l’enseignant. La COVID-19 et les complications qu’elle occasionne ont toutefois forcé Norbert Roy à limiter la participation de ses élèves au simple traçage du dessin.

« C’est beaucoup de travail en amont avant d’en venir à réaliser le croquis », raconte celui qui a passé des heures sur le web à regarder des vidéos de « snow art » et différents modèles de mandalas avant d’en venir au dessin actuel.

L’enseignant en mathématique Carl Belhumeur s’est aussi impliqué étroitement dans le projet, ajoute-t-il, ce dernier ayant la responsabilité de valider les angles du plan et de coordonner avec lui la réalisation du croquis par les élèves. Un ensemble de balises a d’ailleurs été installé par le tandem dans l’objectif de guider les élèves dans le traçage du motif sur le terrain.

« Juste ça, c’est un travail de cinq à six jours en amont », a déclaré l’initiateur du projet.

28 élèves

Un groupe entier de 28 élèves de 3e secondaire de l’option éducation physique a contribué à concrétiser l’œuvre. Reliés l’un à l’autre par un système de cordes, leurs déplacements étaient ensuite encadrés pour permettre la création du motif actuel.

« Je travaille actuellement un deuxième motif que je ferais tracer par les élèves du deuxième groupe de l’option », poursuit l’enseignant.

Le motif serait dessiné sur le terrain voisin qui a déjà été balisé et qui est également la propriété du Collège. Les conditions idéales doivent toutefois être au rendez-vous pour qu’il se concrétise.

« Ça prend suffisamment de neige et pas de gros vent. Lundi (18 janvier), s’il n’avait pas neigé durant la fin de semaine, on n’aurait jamais pu faire le traçage du premier croquis avec les élèves », conclut Norbert Roy, qui compte justement continuer d’entretenir le premier motif avec des collègues le plus longtemps possible, tant que les conditions météorologiques le permettront.