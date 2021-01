Le Bas-Saint-Laurent cessera de vacciner pendant au moins une semaine

D’ici lundi prochain, 5000 personnes seront vaccinées au Bas-Saint-Laurent. Toutefois, aucune livraison de vaccins n’est attendue la semaine prochaine et on ignore la date de reprise de l’approvisionnement.

La difficulté d’approvisionnement des doses de Pfizer pour l’ensemble du Québec a donc des conséquences aussi en région. La région n’a pas non plus reçu de confirmation du prochain arrivage de doses Moderna.

« Aucune livraison du vaccin n’est attendue la semaine prochaine au Bas-Saint-Laurent et on ignore la date de reprise. La seule semaine qui a été formellement annulée est la prochaine. On espère une reprise au début février », a indiqué le Dr Sylvain Leduc, directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent.

En date de mercredi, on dénombre une couverture vaccinale de 93 % pour les résidents en CHSLD, avec un taux d’acceptation de 97 %. Plusieurs travailleurs des secteurs prioritaires ont été vaccinés, mais pas tous. Tous les médecins ont accepté le vaccin. On ignore la proportion de ceux qui souhaitent attendre pour recevoir leurs doses ou qui les refusent. Lundi, 5000 personnes auront reçu leur première dose de vaccin, soit une faible proportion de la région.

La région se dit prête à vacciner, mais le problème demeure l’approvisionnement.

Après les CHSLD et les travailleurs de la santé, on prévoit vacciner les habitants des Résidences de personnes âgées (RPA) qui sont très nombreuses sur le territoire.

Retour en zone orange ?

De plus en plus d’élus souhaitent maintenant que la région redevienne en zone orange à la fin du présent confinement le 8 février, ce qui permettrait la réouverture des bars, des salles à manger des restaurants, des gyms et des rencontres à deux adresses. La situation épidémiologique en région est bonne, avec moins de 20 cas par jour depuis plusieurs jours.

« En plein milieu de l’hiver, revenir à une zone orange avec des rassemblements familiaux, ce ne serait pas souhaitable. Il y a beaucoup de choses entre la zone orange et la zone actuelle, alors que peut-on trouver comme modulation », a questionné le Dr Leduc.

« Je pense que le couvre-feu et les autres mesures ont été efficaces. Je pense qu’il est mieux qu’il y ait une décision concertée. Prôner de faire cavalier seul ne serait pas nécessairement une bonne option. Il y a un contexte qu’on devra planifier. On va être en plein cœur de l’hiver, on ne sera pas du tout dans une faible période de transmission des virus », a-til ajouté.

Mentionnons qu’en zone rouge « ordinaire », les commerces demeurent ouverts et il n’y a pas de couvre-feu. Actuellement, en plus de la zone rouge, les commerces non-essentiels sont fermés et il y a un couvre-feu de 20 h à 5 h.

Avec la reprise scolaire, la Santé publique s’attend par ailleurs à une légère augmentation de cas dans la région. On invite les gens qui ont des symptômes de rhume ou de grippe à se faire tester.