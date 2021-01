Le Cégep de La Pocatière parmi les meilleurs établissements collégiaux en recherche appliquée

Le Cégep de La Pocatière se classe au 10e rang (Canada) et au 2e rang (Québec), parmi les 50 meilleurs établissements collégiaux du Canada en recherche appliquée selon la liste annuelle du Canada’s Top 50 Research Colleges publiée par Research Infosource Inc. Il est intéressant de noter que le Cégep était également dans le top 5 en 2019 en occupant le 4e rang.

En 2019, plus de 10 millions ont été investis et issus de la recherche dans la réalisation de projets qui ont impliqué directement 36 étudiants et 25 enseignants. Rappelons que le Cégep de La Pocatière peut compter sur trois CCTT (Centres collégiaux de transfert de technologie) — Solutions Novika, Biopterre et Optech — touchant les domaines de la physique appliquée, de l’optique photonique, des biotechnologies et des technologies environnementales ainsi que plusieurs autres secteurs.

« Par la création du programme étudiant-chercheur en 2019, nous avions à cœur de mettre de l’avant, et de partager, notre expertise reconnue pour la recherche appliquée. Ce programme novateur permet donc à de nombreux étudiants d’expérimenter, à même leur parcours scolaire, le travail en laboratoire au sein de nos CCTT », mentionne Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.

Le Cégep tient à remercier ses enseignants-chercheurs ainsi que le personnel de ses Centres collégiaux de transfert technologique pour leur implication dans l’innovation technologique et la contribution apportée au développement régional.