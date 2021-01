Le Centre de services scolaire satisfait de la qualité de l’air de ses établissements

Au regard de la demande ministérielle émise en décembre dernier, le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du Loup a procédé aux tests visant à vérifier la qualité de l’air dans ses écoles et centres.

La demande du gouvernement consistait à répertorier un minimum de quatre écoles selon certaines exigences. Afin de s’assurer d’un portrait le plus réel et juste possible de la situation de ses bâtiments, le centre de services scolaire a procédé à la vérification de six écoles avec des profils variés. L’échantillonnage a été réalisé, en avant-midi, dans 24 locaux de classe d’écoles ventilés mécaniquement et naturellement. Au primaire, des écoles ayant le plus d’élèves dans les salles de classe et aires communes ont été choisies.

Les résultats de tests mesurant la concentration de dioxyde de carbone mesurée dans les salles de classe en partie par million se comparent à ceux du Québec et sont jugés satisfaisants.

Par souci de rigueur, le CSS a aussi décidé de tester 19 autres salles de classe en après-midi dans cinq autres écoles. Sans surprise, les concentrations de dioxyde de carbone sont plus élevées au début des cours, notamment quand les salles de classe ont été utilisées par accueillir des dineurs. Toutefois, à la fin de la journée, après l’ouverture des fenêtres, le pourcentage de locaux jugés satisfaisants est le même que le matin, confirmant l’importance d’ouvrir les fenêtres au moins à trois reprises durant la journée.

Suivi du monitorage

Depuis plusieurs années, le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup applique une gestion de la qualité de l’air en assurant le rappel, par circulaire administrative, des procédures reliées à l’aération des locaux de ses écoles et centres. En réponse au contexte actuel, des directives pour permettre une meilleure ventilation des locaux ont été transmises aux établissements scolaires au début de l’année scolaire ; un rappel a été fait en novembre dernier et au retour du congé des Fêtes.

Des mesures ont été prises pour assurer un suivi des salles de classe présentant des concentrations de dioxyde de carbone supérieur à 1 500 ppm. De plus, un échantillonnage des salles de classe se poursuit afin d’avoir un portrait exhaustif pour tous les établissements. Au besoin, les ajustements requis tant au niveau de la ventilation qu’au niveau des mesures seront mis en place rapidement.

Parmi les mesures recommandées et mises en place, celles de laisser les fenêtres ouvertes pendant au moins 15 minutes trois fois par jour et de laisser les portes ouvertes pendant les cours se poursuivront comme recommandé.