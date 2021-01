Le CISSS de Chaudière-Appalaches se prépare à vacciner les citoyens

Le CISSS de Chaudière-Appalaches confirme que plus de 10 000 personnes ont été vaccinées dans la région.

Malgré un ralentissement dans la réception des vaccins, l’établissement se prépare à une vaccination massive auprès de la population qui débutera au cours des prochains mois. Pour ce faire, quatre centres de vaccination ont été identifiés pour couvrir l’ensemble du territoire, dont l’hôtel L’Oiselière de Montmagny. Les sites permettront d’accueillir un grand volume de personnes pour une campagne de vaccination efficace et sécuritaire.

La vaccination se fera exclusivement sur rendez-vous et visera des groupes prioritaires selon l’âge notamment. Une centrale de rendez-vous téléphonique ainsi qu’une plateforme électronique de prise de rendez-vous seront mises à la disposition de la population. L’information sur les différentes modalités sera diffusée au moment opportun. Le CISSS de Chaudière-Appalaches demande à la population de ne pas se présenter ni de téléphoner dans les sites mentionnés ci-dessus. Lorsque les plages de rendez-vous seront disponibles, elles seront offertes par le CISSS de Chaudière-Appalaches.

« Nous sommes enthousiastes de constater que plusieurs personnes sont impatientes d’obtenir leur vaccin contre la COVID-19. Nous devons toutefois suivre les priorités identifiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et nous ajuster en fonction des doses reçues. Nos équipes sont proactives et se préparent à recevoir les groupes de population pour la vaccination le moment venu », a tenu à mentionner Julie Lambert, adjointe à la directrice à la Direction de santé publique. Le CISSS de Chaudière-Appalaches poursuit la vaccination des groupes prioritaires que sont les travailleurs de la santé étant en lien direct avec la clientèle et les résidents et les travailleurs dans les résidences privées pour aînés (RPA) et les ressources intermédiaires (RI) accueillant des personnes âgées de la région. À elles seules, les RPA et les RI représentent 17 000 personnes à vacciner.