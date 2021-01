Le Club sportif Appalaches dévoile sa nouvelle surfaceuse

Les bénévoles avaient déjà évoqué son achat lors d’une précédente conférence de presse tenue avant les Fêtes. La nouvelle surfaceuse du Club sportif Appalaches a enfin été dévoilée le 28 janvier en soirée, lors d’un événement médiatique virtuel.

Ce « joyau », comme l’a qualifié le président du Club Arnaud Maurice, permettra aux bénévoles d’améliorer l’entretien des pistes de ski de fond grâce à deux traceurs, une lame 12 positions et un conditionneur qui sera particulièrement utile à la suite d’épisodes de verglas et de neige folle, entre autres. La cabine double permettra la formation des nouveaux opérateurs par les anciens, d’ajouter le vice-président Sébastien Faucher, tandis que la boîte arrière servira au transport d’équipements pour l’entretien des sentiers et refuges.

Acquise au coût de 230 000 $, la surfaceuse a bénéficié de l’appui financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) à hauteur de 80 000 $, de 25 000 $ sur cinq ans d’AMISCO et de 7500 $ sur cinq ans de Plastiques Gagnon.