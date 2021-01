Le gouvernement du Québec bonifie le soutien à des institutions muséales de la région

La députée de Côte-du-Sud et ministre Marie-Eve Proulx annonce, au nom de la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy, l’octroi de sommes additionnelles à des institutions muséales de la région.

En raison de la fermeture des lieux publics et des mesures sanitaires imposées depuis le printemps 2020, les institutions muséales sont privées d’importants revenus autonomes. Cette enveloppe supplémentaire, issue du Plan de relance économique du milieu culturel, vise à stabiliser leur situation financière et à permettre une reprise plus rapide et durable de leurs activités lorsque la situation sanitaire le permettra. À l’échelle nationale, ce sont 112 institutions muséales qui ont bénéficié d’une bonification pour un montant total de 5,03 M$.

Notons que pour le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation, le Musée maritime du Québec et la Seigneurie des Aulnaies, il s’agit d’un ajout de 45 000 $ et le Musée de la mémoire vivante recevra 30 000 $.

« Les musées du Bas-Saint-Laurent et de Côte-du-Sud participent à la vitalité et à la fierté de la région. Les effets de la pandémie sont considérables pour le milieu culturel et cette bonification contribuera à sa relance. Il est encore plus essentiel de préserver, d’encourager et de vivre la culture québécoise. Soyons prêts lors de la reprise des activités », a dit Marie-Eve Proulx, députée et ministre de Côte-du-Sud.