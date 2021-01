Le IGA de Saint-Pascal fermera ses portes

Onde de choc à Saint-Pascal, alors que l’épicerie IGA fermera ses portes en mars prochain.

45 personnes perdent leurs emplois.

Selon Anne-Hélène Lavoie, de Sobeys inc., le récent bâtiment de l’épicerie a été construit il y a 15 ans et aurait eu besoin d’investissements majeurs pour se conformer aux normes et aux attentes des consommateurs en 2021. «Normalement dans un magasin, il y a des rénovations qui sont faites aux 7 ou 8 ans, ça n’avait pas été fait. Ça fait partie des critères que nous avons regardés, ça aurait nécessité des investissements majeurs. «En 15 ans, les magasins ont énormément changé».

Le IGA de Saint-Pascal était un magasin corporatif.

La nouvelle a été annoncée aux employés mercredi. Ils se sont fait offrir un emploi au IGA extra de Rivière-du-Loup, qui a une quarantaine de postes disponibles. «Honnêtement, la réponse a l’air très favorable».

«Tous les employés seront traités conformément aux valeurs de l’entreprise, soit avec reconnaissance, respect et dignité. Ils auront accès à un programme d’aide aux employés et à du soutien pour se retrouver un emploi», a-t-elle indiqué.

Terrain et bâtisse

Le terrain et la bâtisse sont la propriété d’une compagnie de Montréal. L’agent qui la représente, Bruce Miller, a indiqué au Placoteux être maintenant à la recherche d’un nouveau locataire.