Le Jardin floral se prépare à fêter son 25e anniversaire

Le Jardin floral de La Pocatière débute l’année en force. Plusieurs améliorations ont été apportées au Jardin depuis trois ans.

Près de 100 000 $ ont été investis dans la restauration des équipements et des aménagements. L’aide financière des partenaires et du Fonds de développement du territoire de la MRC de Kamouraska a permis de rénover les escaliers, les belvédères et le mobilier urbain. Des platebandes ont été nettoyées et réaménagées. La réalisation du plan triennal de modernisation avait comme objectif de refaire une beauté au jardin en vue des Fêtes du 25e anniversaire qui se dérouleront cet été. Ce grand projet reflète le désir profond d’offrir un lieu de détente attrayant et de qualité pour tous les citoyens de la région.

Auparavant sous la responsabilité de la Société d’horticulture et d’écologie de Kamouraska-L’islet (SHEKI), le Jardin floral est devenu un organisme à but non lucratif en décembre 2018. Depuis, le conseil d’administration, appuyé par ses membres et bénévoles, a consolidé l’organisation et développé les volets culturels, éducatifs et pédagogiques. Le Jardin floral est devenu un lieu d’apprentissage et d’expérimentation, notamment pour les étudiants de l’Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière.