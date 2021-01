Légères variations pour le nombre d’habitants dans Kamouraska et L’Islet

Selon le plus récent décret de population, on compte quelques personnes de moins au Kamouraska et quelques-unes de plus dans L’Islet, sans écarts majeurs.

Les données de population décrétées pour 2021 sont la référence pour l’application des lois et des règlements ainsi que pour la gestion des programmes gouvernementaux. Le dénombrement est basé sur des estimations faites par l’Institut de la statistique du Québec en date du 1er juillet 2020.

Au Kamouraska, on compte cinq habitants de moins selon ce décret.

Les chiffres les plus parlants sont les baisses plus importantes à La Pocatière (-16) et Sainte-Anne-de-la-Pocatière (-15), ainsi qu’à Saint-Pascal (-13) et Saint-Onésime (-33).

« Les gens sont de plus en plus mobiles, en plus, avec le travail à la maison », soulignait le maire de La Pocatière Sylvain Hudon.

On compte toutefois des gains importants pour Saint-Alexandre-de-Kamouraska (+51) une fois de plus, Mont-Carmel (+14) et Saint-Germain (+13).

Saint-Alexandre dit continuer de tirer son épingle du jeu grâce à plusieurs décisions et développements ces dernières années : taux de taxation générale gelé pour la 5e année consécutive, épicerie au goût du jour, des commerces essentiels, tels que l’essence, pharmacie, boulangerie, une boutique de décos qui est le point de mire de la rue principale, les jeux d’eau, la patinoire, les sentiers de motoneiges et de VTT, etc.

« Nous sommes prêts à accueillir ceux qui ont des projets : l’avantage, nous leur offrons le clé en main et la grandeur des terrains est convoitée ainsi que le prix », a dit la mairesse de Saint-Alexandre Anita Ouellet Castonguay.

Saint-André enregistre aussi une hausse de 10, pour 689 habitants.

« La municipalité de Saint-André gagne dix personnes de plus cette année. Ce n’est pas beaucoup, mais il n’y a pas de petits gains. Cela s’explique, entre autres, par le rajeunissement de la population et le dynamisme du milieu. Et s’il y avait des terrains à construire, la croissance se poursuivrait », a dit Gervais Darisse.

L’Islet

Dans L’Islet, on constate une hausse de quelques dizaines de personnes.

Sainte-Perpétue se démarque (+37), tout comme Saint-Roch-des-Aulnaies (+22).

À l’inverse, Saint-Pamphile a perdu 21 habitants et Saint-Damase, 12.

Les petites municipalités comme Saint-Marcel, Saint-Adalbert, Saint-Omer et Tourville ont toutes enregistré des petites hausses intéressantes.