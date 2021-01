Les ADLS débuteront le mois de février en force

Que le confinement et le couvre-feu se terminent à la date prévue ou qu’ils continuent au-delà du 8 février, les Arts de la scène (ADLS) de Montmagny continueront d’offrir du divertissement culturel à la population de la Côte-du-Sud via son service de webdiffusion.

Les ADLS et le groupe de reprises musicales de Montmagny, Pic Blanc Band, se sont associés afin de présenter un nouveau spectacle de la série 100 % Local. Le 6 février prochain à 20 h, les fans de Pic Blanc Band et de bonne musique se donneront rendez-vous virtuellement pour le spectacle 13e anniversaire du groupe. Pendant ces 13 ans, le groupe, formé de François Picard, Johnny Blanchet, Éric Bolduc et Alexandre Blanchet, a sillonné les routes de la région et de la province pour chanter les grands classiques de la chanson dans différents festivals et bars. Un nombre de 250 billets est disponible pour la prestation en direct. Le public pourra même interagir avec le groupe tout au long du spectacle par l’entremise de l’outil de clavardage qui sera actif pendant la diffusion.

Le spectacle sera ensuite disponible en webdiffusion sur demande du 7 février midi au 13 février 23 h 59.

Aussi, le spectacle Invincible de l’humoriste Simon Delisle du jeudi 11 février prochain sera offert exclusivement en webdiffusion. Le public a découvert cet humoriste durant l’automne à l’émission Le Prochain Stand-Up. Simon a su se démarquer de la trentaine d’humoristes et recevoir le grand prix des mains des juges de renoms : Louis Morissette, P-A Méthot et Mariana Mazza.

Bien que Simon Delisle soit un nouveau visage du milieu de l’humour, ses talents d’écriture sont dans le paysage depuis bien plus longtemps puisqu’il signe des textes d’humoriste tel que Rachid Badouri et Emmanuel Bilodeau.