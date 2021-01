Les Arts de la scène présenteront de la webdiffusion pendant ce confinement

À la suite de la dernière annonce du gouvernement, Les Arts de la scène ont dû apporter des changements à leur programmation spéciale Là-Maintenant — Hiver 2021. Cette situation force les ADLS à travailler de concert avec les producteurs afin de prendre les meilleures décisions pour chacun des spectacles visés par les nouvelles mesures.

Les spectacles du 15 janvier au 6 février sont touchés par les modifications apportées à la programmation. Concrètement, ce sont dix spectacles qui seront présentés en webdiffusion ou tout simplement annulés.

Grâce à un travail soutenu entre les ADLS et les producteurs de spectacles, quatre spectacles seront maintenus à la programmation spéciale hiver 2021. La technologie de la Webdiffusion, déployée l’automne dernier, permettra la présentation des spectacles de Colin Moore, Lorraine Desmarais et le spectacle jeunesse de Fredo le Magicien.

Les Arts de la scène de Montmagny ont même entamé le confinement du 9 janvier dernier avec le spectacle de William Bisson et son band et leur hommage à Bob Bissonnette. Ce spectacle, initialement présenté le 9 janvier, sera disponible jusqu’au 6 février en webdiffusion sur demande.

« La situation nous a fait travailler un peu plus vite. Avant l’annonce de la nouvelle réglementation, nous avons devancé le tournage de deux spectacles pour nous assurer de pouvoir offrir de la culture à notre public. Les trois autres spectacles pourront être captés et diffusés en direct, comme nous avons fait tout l’automne. Nous continuons à offrir un service sécuritaire à la population des MRC de Montmagny et de L’Islet et même en dehors de ces frontières. Le web nous permet de joindre les gens où qu’ils soient », a dit Christian Noël, directeur général des ADLS.

Malheureusement, six spectacles ne pourront pas être présentés durant le mois de janvier et le début du mois de février, soit Les Trois Accords, prévu le vendredi 15 janvier ; Mike Ward, le samedi 16 janvier ; Matt Holubowski, le samedi 23 janvier ; Dominic Paquet, le samedi 30 janvier ; Yvan Pedneault, le vendredi 5 février ; Philippe Bond, le samedi 6 février.

Les ADLS tenteront de trouver de nouvelles dates afin de pouvoir présenter ces artistes. Tous les détenteurs de billets des spectacles touchés seront contactés par courriel.