Les Chevaliers de Colomb sensibilisent les jeunes par le dessin

Lors du dernier congrès provincial, les Chevaliers de Colomb conseil de L’Islet ont mis en valeur les jeunes de L’Islet par les efforts des jeunes étudiants de l’École secondaire Bon-Pasteur qui ont participé au concours de dessin provincial.

Deux thèmes d’actualité ont été soumis aux jeunes, soit l’abus des substances dangereuses « Alcool et Drogue » et le « Décrochage et intimidation ». Ce programme a été supervisé à l’école par Caroline Morin, intervenante préventionniste pour le programme « Ensemble, On D-Tox », et Chantal Labrie, enseignante en arts plastiques.

Par la qualité des thèmes et dessins, les Chevaliers de Colomb ont pu remettre les trois premiers prix provinciaux à ces jeunes de l’école Bon Pasteur pour la catégorie abus de substances dangereuses et le premier et le troisième prix provincial dans la catégorie intimidation.