Les résidents des CHSLD du Kamouraska vaccinés contre la COVID-19

Le comité « Mes soins restent ici » salue la rapidité à laquelle la vaccination a été effectuée dans les deux CHSLD du Kamouraska.

Selon la priorité établie par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, tous les résidents des deux CHSLD du Kamouraska (Saint-Pacôme et Saint-Alexandre) qui le désiraient ont reçu leur première dose de vaccin, indique-t-on. Le moment de l’administration de la seconde dose requise n’est pas connu, mais le gouvernement a annoncé jeudi dernier que cela pourrait aller jusqu’à 90 jours dans le but d’administrer une première dose à plus de monde.

À partir du 25 janvier, les résidents de Résidence pour personnes âgées (RPA) pourront avoir accès au vaccin, a précisé le ministre de la Santé.

« Le comité “Mes soins restent ici” tient à souligner les efforts de tous ceux qui travaillent pour assurer la protection des aînés du Kamouraska. Pour les soutenir dans cet enjeu de santé, nous invitons la population à ne pas relâcher les mesures de protection sanitaire. D’ici à ce que le calendrier de vaccination pour le Kamouraska soit précisé, il est important de protéger les personnes âgées du Kamouraska, mais également de préserver la capacité de notre réseau à prodiguer des soins de proximité », a indiqué le comité.

Hôpitaux

Lundi, on comptait X personnes hospitalisées dans le Bas-Saint-Laurent en raison de la COVID-19 et le nombre de cas positifs est sous la barre de 10 depuis plus d’une semaine.

À savoir si la région pouvait être appelée à soutenir les hôpitaux des grands centres qui débordent pour accueillir des patients qui ne sont pas atteints de la COVID-19, mais qui ont besoin de soins, pour le moment la réponse est non. Toutefois, le ministère de la Santé indiquait que « la situation continue d’être alarmante dans plusieurs régions du Québec et tous les scénarios sont considérés. Toutefois, il n’y a pas d’indication à court terme que les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent seront sollicités pour soutenir d’autres régions ».