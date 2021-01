L’Islet-Sud aura bientôt son « Espace culturel »

L’Islet-Sud sera bientôt doté d’un « Espace culturel » qui aura pour mission d’ouvrir une fenêtre sur la vie culturelle et entrepreneuriale de cette partie du territoire. D’abord en ligne, cet espace doit éventuellement prendre une forme physique au cœur de Saint-Pamphile.

Geneviève Pelletier est elle-même auteure, compositrice et interprète. Originaire de Sainte-Félicité, elle a fait ses études à Québec et Lévis en administration et marketing. Étant elle-même la concrétisation pure du phénomène d’exode rural qui touche la région, elle planifie son retour dans la MRC de L’Islet par le biais d’un projet entrepreneurial, L’Espace culturel, qui prendra la forme d’un organisme à but non lucratif avec pour mission de promouvoir, revitaliser, stimuler et dynamiser la vie culturelle des « hautes terres ».

« La première phase du projet est de créer une plateforme en ligne qui va agir comme une forme de répertoire interactif où artistes, travailleurs locaux et PMEs des hautes terres seront recensés pour faciliter le réseautage entre elles et les faire connaître davantage du public », explique-t-elle.

La deuxième phase vise à créer un lieu de rencontre, d’échanges et de travail au cœur de Saint-Pamphile par le biais d’un café qui mettra en valeur les talents des artistes du milieu. L’OBNL y proposera une offre de services d’accompagnement et de référencement sur le web pour les nouveaux projets entrepreneuriaux. L’endroit fera également office de lieu de recherches, d’ateliers et d’animation culturelle.

« Le but de tout ça c’est d’offrir une vitrine à la population et les touristes sur les artistes locaux et l’entrepreneuriat dans le sud du territoire. Les municipalités, les travailleurs autonomes et les entreprises ne sont pas en reste, car le concept vise à assurer la pérennité de leurs projets et de leurs expertises pour stimuler l’emploi et multiplier les occasions d’affaires », ajoute Geneviève.

Le projet semble pour le moment emballer le sud de L’Islet. L’ABC des Hauts Plateaux a offert son soutien à hauteur de 500 $ tandis que la MRC de L’Islet a octroyé une subvention de 5000 $ à l’OBNL en démarrage par le biais de son Fonds d’initiatives jeunesse. Le conseil d’administration a même déjà été formé, de confirmer Geneviève Pelletier. La plateforme web doit être accessible au courant de 2021.