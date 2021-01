Nouveau confinement : François Legault veut administrer un « électrochoc »

« Pourquoi avec tous les efforts qu’on a faits dans les dernières semaines on a autant de nouveaux cas? La réponse est un peu dure : ça s’est passé surtout dans les maisons. Les personnes âgées et les plus vulnérables ont été contaminées et hospitalisées », a déclaré le premier ministre en point de presse, ajoutant que les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 20 % de la population, mais 80 % des hospitalisations.