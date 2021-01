Place aux jeunes tend la main aux employeurs… avec du chocolat chaud

Pour attirer les entreprises du Bas-Saint-Laurent à des rencontres express sur les avantages d’embaucher un candidat de l’extérieur de la région, les agents Place aux jeunes du Bas-Saint-Laurent ont envoyé de la poudre de chocolat chaud et une invitation à un Zoom de 15 minutes pour en discuter.

Le petit clin d’œil au chocolat chaud, soit l’envoi d’une poudre pour littéralement se préparer un chocolat chaud, est une façon de se démarquer et de s’assurer que les 480 entreprises jettent un coup d’œil attentif à leurs invitations.

« C’est une main tendue vers nos employeurs qui se veut un clin d’œil amical pour un lien qui est professionnel. Au départ, c’était un aide-mémoire qui résume nos services aux entreprises et une invitation. Mais on se disait que ça prendrait un petit plus, que ce ne soit pas froid », a dit Louis Lahaye Roy, agent de Place aux Jeunes au Kamouraska.

Sous le thème « Votre chocolat chaud le plus rentable en 2021 », les agents convient les responsables des ressources humaines à des rencontres express autour d’un breuvage réconfortant qui sera envoyé par la poste à 480 entreprises, de Les Méchins à La Pocatière.

D’une durée de 15 minutes, ces rencontres intitulées « 5 choses à savoir quand on veut embaucher un candidat de l’extérieur de la région » seront offertes via Zoom et permettront aux employeurs de mieux connaître les services sans frais de Place aux jeunes.

« De base, la perception est que les services sont pour les candidats. Et certains pensent qu’on affiche les emplois et qu’on participe aux salons de l’emploi, c’est vrai, mais ce n’est pas seulement cela », a-t-il ajouté.

Selon M. Lahaye Roy, depuis le début de la pandémie, on sent un regain d’intérêt envers les régions et il y a là une occasion à saisir pour les MRC. Chacune d’entre elles avait d’ailleurs ciblé une soixantaine d’entreprises par cette invitation.

« On s’est simplement posé la question : “qui a le plus de chances d’engager à l’extérieur de la région ?” On peut penser aux entreprises pour lesquelles on voit des offres d’emplois régulièrement passer », cite en exemple Louis Lahaye Roy.

Les rencontres se concluront sur une période d’échange optionnelle entre employeurs qui souhaitent partager leurs défis et leurs bons coups en matière de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre.

Favorisant la migration, l’établissement et le maintien des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans en région, Place aux jeunes en région est la référence québécoise en matière de migration des jeunes.