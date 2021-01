Placotons : Un couvre-feu symbolique

Les rues désertes de Montréal et de Québec frappent beaucoup plus l’imaginaire que les avenues vides de La Pocatière ou le boulevard Hébert de Saint-Pascal.

Soyons honnête, Kamouraska-L’Islet n’a jamais brillé par son « nightlife » débridé, encore moins par soir de grand froid en plein milieu de janvier! Et depuis la COVID, à l’exception peut-être de la saison touristique estivale, à Kamouraska et Saint-Jean-Port-Joli essentiellement, ou même à La Baleine endiablée durant l’automne, il y a déjà un moment que les nuits sont longues comme à Winnipeg par ici à cause des confinements successifs.

Outre une rage soudaine de chips à 20 h 30 qui nous est désormais impossible d’assouvir pour les quatre prochaines semaines en débarquant à l’épicerie en culotte de pyjama, il n’y a rien de bien offusquant avec ce couvre-feu. Seul le visionnement en rafale de votre dernière série préférée sur Netflix risque d’être plus fade, et ça, ce n’est pas toujours la faute du manque de grignotines dans le garde-manger…

Si le confinement est le verrou sur la porte qui doit nous garder chez nous depuis des mois afin de limiter nos déplacements et nos rassemblements, le couvre-feu et ses amendes salés aux contrevenants ne sont que la clé qui s’assure que nous sommes bien encabanés.

Là où ce couvre-feu fait mal, c’est qu’il s’ajoute à une série d’autres mesures inhabituellement coercitives pour une société démocratique comme la nôtre. Au final, ce n’est pas l’envie de sortir dans la rue à 20 h qui est maintenant plus forte, mais l’interdiction de le faire qui rend la chose soudainement plus excitante et extraordinaire. Ça se comprend. Après des mois de confinement et un sentiment répandu de privations quotidiennes – on est pourtant loin d’être au tiers-monde —, même les choses les plus banales prennent désormais une importance démesurée.