Projets pour développer le parc des Sept-Chutes à Saint-Pascal

Le plein air étant de plus en plus à la mode, la Ville de Saint-Pascal envisage de développer des infrastructures et des équipements de plein air au parc des Sept-Chutes.

Une demande de financement de 10 000 $ a été faite au Fonds régions et ruralité (FRR) de la MRC de Kamouraska pour faire une étude de faisabilité.

« L’idée est de voir ce qui pourrait être fait de plus. La question de l’accessibilité à des espaces publics est vraiment demandée et de plus en plus importante considérant la COVID », indique Jean-Philippe Grenier de la Ville de Saint-Pascal.

La demande est grandissante de la part des résidents et des visiteurs pour des infrastructures de plein air complètes et structurées. Il y a également un fort achalandage de randonneurs au parc des Sept-Chutes. Il y a aussi un potentiel certain du terrain aux abords de la rivière Kamouraska, qui est la propriété de la Ville.

« On parle de sentiers, belvédères, etc. On va s’en tenir au concret et au réaliste. Par exemple, il y a certains irritants comme un beau sentier qui ne fait pas une boucle. On essaie de voir si on peut corriger ça. Il y a aussi le côté ouest de la rivière Kamouraska qui n’a aucun sentier jusqu’à maintenant », ajoute M. Grenier.

Selon M. Grenier, développer de telles infrastructures permettrait encore plus aux gens de Saint-Pascal et des environs de s’approprier l’endroit.