Raconter le sud de L’Islet en vidéo

Des jeunes de 16 à 35 ans de L’Islet pourront s’investir dans la réalisation de sept vidéos portant sur les municipalités du sud du territoire. Initié par l’ABC des Hauts Plateaux, le projet a bénéficié d’une subvention de 5000 $ du Fonds d’initiatives jeunesse de la MRC de L’Islet.

Ce projet a pour but de renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes de L’Islet-Sud en réalisant une vidéo racontant l’histoire et faisant ressortir le dynamisme de chacune des sept municipalités de ce territoire : Tourville, Sainte-Perpétue, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Saint-Adalbert, Saint-Marcel et Sainte-Félicité.

Les jeunes approchés pour le projet ont pour certains déjà bénéficié des services en alphabétisation de l’ABC des Hauts Plateaux par le passé. Ils auraient visiblement carte blanche dans leur processus de création.

« Une quinzaine de jeunes ont été approchés. La plupart n’auraient jamais pensé s’investir dans un projet de la sorte », mentionne la coordonnatrice de l’ABC Manon Leclerc.

Parmi eux, une photographe et un vidéaste, entre autres, mettront leur créativité au profit du projet. Ils seront supervisés par Samuel St-Pierre, originaire de Sainte-Félicité, mais aujourd’hui basé à Montréal, et qui en 2017 était d’une équipe de cinéastes ayant réalisé des courts métrages sur la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli et un événement similaire tenu à Paimpol en Bretagne.

« Le tournage des capsules vidéo devrait commencer au printemps pour une diffusion à l’automne », indique Manon Leclerc, consciente que la pandémie de COVID-19 pourrait venir bousculer le calendrier.

Mentionnons qu’en plus de la subvention provenant du Fonds d’initiatives jeunesse, une somme de 8000 $ a aussi été attribuée par la MRC de L’Islet toujours par le biais du Fonds d’appui aux initiatives culturelles. L’ABC des Hauts Plateaux doit également injecter une mise de fonds à déterminer afin de permettre la réalisation du projet.