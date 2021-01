Refoulement d’eaux usées à La Pocatière : Un pas de plus vers une réfection des conduites

La Ville de La Pocatière vient de franchir un pas de plus vers une réfection éventuelle des conduites d’égout mixtes de la 5e à la 8e Avenue, en partie responsables des refoulements d’eaux usées vécus dans les sous-sols des résidents de ce secteur en 2007, 2011 et 2019.

Le conseil municipal a adopté par voie de résolution l’octroi d’un contrat de 12 575 $ à la firme Norda Stelo, le 25 janvier dernier, avec pour mandat de trouver des solutions à ce problème, particulièrement criant sur les 7e et 8e Avenues. Le directeur des services techniques à la Ville de La Pocatière Jacques Desjardins a toutefois confirmé au Placoteux que le mandat concerne également les 5e et 6e Avenues, qui sont également dotées d’une seule conduite d’égout pour le pluvial et le sanitaire.

« La Ville est allée au bout des solutions peu coûteuses et qui étaient dans son champ d’expertise. La solution ultime risque fortement d’être la construction sous ces rues d’une nouvelle conduite d’égout réservée strictement au pluvial », a-t-il déclaré, ajoutant que de petites infiltrations sporadiques sont de nouveau survenues l’an dernier dans ce secteur de la ville, lors de pluies importantes.

Les ingénieurs de Norda Stelo devront donc réaliser des études topographiques et d’écoulement des eaux, entre autres, afin de bien documenter la provenance des apports d’eaux et leur quantité, en plus de déterminer l’orientation des travaux à privilégier et de fournir une estimation des coûts pour leur réalisation. Ces données doivent aussi servir à l’élaboration des plans de remplacement futur, mais également aux discussions entre la Ville de La Pocatière et le ministère des Transports, qui sera inévitablement impliqué advenant des travaux, ce dernier ayant sous sa responsabilité la 6e Avenue Pilote (route 230) et la 1re Rue Poiré, perpendiculaire aux 5e, 6e, 7e et 8e Avenues.

« On reste aussi à l’affût de différents programmes gouvernementaux qui pourraient venir nous soutenir financièrement dans la réalisation éventuelle des travaux. Les estimations que Norda Stelo va nous produire aideront à la préparation des documents pour de futures demandes de subventions », poursuit Jacques Desjardins.

Le directeur des services techniques rappelait que la Ville de La Pocatière avait posé différentes actions depuis le refoulement du 8 août 2019. Des réducteurs de débits ont été installés sur les grilles de rue, un nettoyage des conduites a aussi été effectué et une inspection par caméra qui n’a rien révélé de significatif en matière d’usure a aussi été réalisée.

Une première rencontre de travail avec la firme Norda Stelo est prévue prochainement et doit permettre d’établir l’échéancier de travail des ingénieurs, de confirmer Jacques Desjardins. Il s’attend à ce que ceux-ci soient actifs sur le terrain dès le printemps.

4e Avenue

Mentionnons qu’un autre contrat s’élevant à 4500 $, cette fois à la firme GéniArp inc. de Québec, a été entériné par le conseil municipal de La Pocatière mardi dernier. Celui-ci concerne la réalisation de relevés topographiques sur la 4e avenue Painchaud en vue des travaux d’urbanisme et de génie civil que la Ville envisage sur l’artère.

La Ville de La Pocatière avait mentionné l’été dernier qu’elle planifiait la réfection prochaine de sa rue principale, projet souhaité par plusieurs depuis quelques années. Une préconsultation informelle avait même été menée auprès d’un nombre restreint de gens d’affaires de la Ville, avait confirmé le maire Sylvain Hudon. Ces préconsultations devaient servir comme point de départ au travail d’un consultant en urbanisme que la Ville planifiait embaucher.