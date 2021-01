Retour à l’école : Du tutorat pour les élèves en difficultés

Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures, surtout d’allègements, en prévision du retour en classe le 11 janvier (primaire) et le 18 janvier (secondaire), après une pause prolongée durant le temps des Fêtes, dans le but de diminuer la transmission de la COVID-19.

« L’objectif est de réduire la pression sur le réseau, les parents et les élèves. Il faut donner de l’aide », a dit le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge.

Le gouvernement met en place des formules de tutorat qui viendront aider les élèves qui éprouvent des difficultés scolaires. Un appel sera fait au personnel volontaire, aux retraités et aux étudiants qui se préparent à une carrière dans le monde de l’éducation.

Au niveau de la santé mentale, « une application mobile sera disponible pour les jeunes pour avoir accès à des ressources, des témoignages et du clavardage en direct », a indiqué le ministre.

Pour ce qui est des évaluations et bulletins — habituellement il y a trois bulletins par année scolaire —, le gouvernement avait déjà annoncé que le nombre de bulletins serait revu à deux pour cette année.

« Le bulletin du 22 janvier a été reporté au 5 février, étant donné la pause des Fêtes. On doit aussi regarder la pondération des bulletins. On va diminuer la valeur du premier bulletin et augmenter la valeur du second », a ajouté M. Roberge, qui veut garder les élèves motivés.