Retour au Cégep en partie en ligne… avec les caméras ouvertes

La session d’hiver du Cégep de La Pocatière reprend sur le même modèle qu’à l’automne, avec certains cours en présence et d’autres à distance.

L’horaire des étudiants a été élaboré pour s’assurer de garder la motivation des jeunes, pour qui c’est de plus en plus difficile de suivre des cours à distance, en raison de la pandémie.

« Chaque étudiant va fréquenter le cégep pour des cours en présence chaque semaine pour pouvoir développer ou maintenir des liens avec les collègues et les enseignants. De plus, avec ces contacts, nos enseignants seront en mesure d’identifier rapidement nos étudiants démotivés ou en difficultés et ces étudiants seront vite référés à des ressources aux services aux étudiants. Les services sont offerts en totalité malgré le contexte de la pandémie, et ce, depuis la rentrée scolaire 2020-21 », a indiqué la directrice générale Marie-Claude Deschênes.

Ouvrir les caméras

Les enseignants ont dit souhaiter que les jeunes ouvrent leurs caméras lors des cours en visioconférence, pour pouvoir créer un lien avec eux, pour créer le contact et pour être en mesure d’identifier les étudiants ayant des questions. « Les enseignants ont reçu une formation pour leur donner des outils pour favoriser la participation des étudiants lors des classes à distance et il est certain que ces outils nécessitent l’ouverture des caméras », ajoute Mme Deschênes.

Pour l’enseignant au Cégep de La Pocatière Éric Ouellet, dans certains cas, pour des questions de connexion, des élèves ne peuvent pas ouvrir la caméra et avoir le son en même temps.

Il faut faire preuve de flexibilité, estime-t-il. « Il y aurait un minimum peut-être à obtenir et c’est au niveau des examens où la caméra doit être ouverte. Pour le reste, c’est très aléatoire. On peut le demander sans pouvoir l’exiger d’une certaine façon », précisait-il avec justesse.

Ce dernier dit s’être tout de même adapté à parfois enseigner devant des écrans noirs, mais d’être satisfait de voir un « chat » remplit de questions des élèves.

Bibliothèque

Comme le souhaitait le premier ministre, la bibliothèque demeure accessible pour les jeunes qui veulent suivre leurs cours en ligne, mais dans un autre lieu que leur petit appartement.

« Aussi nous avons un local informatique de débordement dans lequel les étudiants peuvent aller pour suivre leurs cours à l’intérieur du cégep, ce local peut inclure une douzaine d’étudiants en tenant compte des mesures. Ils peuvent aussi aller suivre des cours en ligne à la bibliothèque également », a conclu Marie-Claude Deschênes.