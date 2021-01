Revitalisation et reboisement d’un site d’expédition à Saint-Cyrille-de-Lessard

Le Camp Trois-Saumons vient d’obtenir de l’aide financière pour revitaliser et reboiser un site lui appartenant, mais qui a besoin d’amour. Des jeunes de 15 à 19 ans travailleront sur ce projet de A à Z.

Le terrain vague en question est situé près de la rivière et n’est pas vraiment aménagé à son plein potentiel.

« C’est un terrain qui dort, on l’utilise un peu, mais pas à sa juste valeur », résume Gabriel Bigaouette, directeur général. « On souhaite revitaliser le site, la berge est importante, le terrain est important, on veut le protéger. On travaille à établir des plans pour reboiser avec Arbre-Évolution », ajoute-t-il.

Récemment, le Camp Trois-Saumons a reçu une aide de 4 575 $ pour la réalisation du projet de revitalisation et de reboisement du site d’expédition situé dans la municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard. Cette intervention se concrétisera par le travail d’un groupe d’une dizaine de jeunes qui pourront aussi participer à des activités de sensibilisation à l’environnement. Cette activité misera également sur le développement d’aptitudes psychosociales.

Le site sera ainsi mis au bénéfice des jeunes du camp, mais aussi des écoles, qui pourraient y voir une belle activité d’interprétation à proposer.

« Les jeunes feront les plans, les choix d’arbres à planter et on veut en faire un petit site d’interprétation de la nature. Nos sites sont accessibles et à partir de là, les écoles de la région pourront peut-être, si cela les intéresse, avoir accès à ce site en sachant qu’il y a des activités pédagogiques à faire sur le site », a ajouté M. Bigaouette.

Le soutien de la MRC de L’Islet provient du Fonds d’initiatives jeunesse, une enveloppe spécifiquement dédiée aux jeunes afin d’encourager leur créativité et stimuler leur participation citoyenne.