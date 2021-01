RONA s’amène à La Pocatière

La quincaillerie Home Hardware, fermée depuis quelques semaines, cède sa place à la bannière RONA. Karine Anctil, déjà propriétaire du RONA de Rivière-du-Loup, ouvrira son deuxième magasin, cette fois à La Pocatière.

Celle qui se considère comme une fille de défis n’a pas longtemps hésité avant de se lancer dans cette aventure pocatoise lorsque l’opportunité s’est présentée l’automne dernier. Le Kamouraska est déjà un marché naturel pour son entreprise de Rivière-du-Loup qui y fait de la livraison sur une base régulière, dit-elle.

« L’emplacement est excellent, stratégique. Et comme entrepreneure, un second magasin signifie aussi plus de volume, donc un meilleur pouvoir d’achat et un accès à une plus grande variété de produits. C’est une expansion qui va nous permettre d’être encore plus compétitifs, et au final, c’est le client qui va en ressortir gagnant », a déclaré Karine Anctil.