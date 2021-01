Saint-Pascal adapte ses loisirs en réponse aux nouvelles mesures

À la suite de l’annonce du gouvernement Legault du 6 janvier dernier, le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pascal a dû revoir le fonctionnement de ses infrastructures et de ses programmations offertes à compter du 9 janvier prochain.

Les activités doivent être réalisées seul ou avec les occupants d’une même adresse. En tout temps, la distanciation physique de 2 mètres doit être respectée, sauf pour les membres d’une même famille. La capacité d’accueil doit également être respectée. Celle-ci est affichée sur chacun des lieux. L’accès aux installations permettant aux participants de se préparer à l’activité (chausser les patins) est permis, dans le respect strict des règles sanitaires en vigueur. Le couvre-feu de 20 h à 5 h devant être respecté, l’horaire des infrastructures sera ajusté en conséquence.

Voici les impacts de ces nouvelles mesures sur les infrastructures et activités extérieures de Saint-Pascal. Le tout est bien entendu conditionnel aux conditions météorologiques appropriées.

Anneau de glace

Horaire d’ouverture de 10 h à 19 h 30, tous les jours;

Capacité maximale de 35 personnes sur la glace;

Capacité maximale de 8 personnes dans la cabane.

Patinoire extérieure

Horaire d’ouverture de 10 h à 19 h 30, tous les jours;

Capacité maximale de 16 personnes sur la glace;

Capacité maximale de 6 personnes dans la cabane;

Aucune partie n’est autorisée jusqu’au 8 février.

Glissade

Horaire d’ouverture de 10 h à 16 h, la fin de semaine et lors des congés scolaires

Capacité maximale de 10 personnes

Activités intérieures, formations et cours privés

Les activités sportives et de loisir intérieures, les cours privés et les entraînements supervisés sont interdits à compter du 9 janvier. Cette mesure implique la fermeture du Centre sportif ainsi que l’annulation de toutes les activités s’y déroulant telles que le patinage et hockey libre, les cours de patinage artistique, les pratiques de hockey, les ligues, etc. Il en est de même pour toutes les activités pratiquées dans les gymnases de l’école secondaire en soirée.

Le centre communautaire, le camp Richelieu et la gare sont également fermés jusqu’à nouvel ordre.

Aiguisage de patins

Malgré la fermeture du Centre sportif, il sera tout de même possible d’y faire aiguiser des patins. Trois moments ont été déterminés à cet effet à compter de ce samedi 9 janvier : les samedis de 8 h à 10 h, les mardis de 16 h 30 à 18 h 30 et les jeudis de 16 h 30 à 18 h 30. Avant de se présenter au Centre sportif, il est nécessaire de communiquer avec l’employé, au 418 492-2312 poste 370, afin de prendre rendez-vous (obligatoire).

Bibliothèque municipale

La bibliothèque pourra offrir le service de prêt de livres à compter du mercredi 13 janvier prochain. Comme l’accès aux rayons de la bibliothèque n’est pas autorisé, vous devez réserver les livres souhaités par courriel ou par téléphone sur les heures d’ouverture, soit les mercredis de 13 h 30 à 15 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h. Vous pouvez joindre les responsables au 418 492-2312, poste 322 ou par courriel : biblio.pascal@crsbp.net. Les bénévoles vous contacteront lorsque vos livres seront prêts. De plus, il est possible de vérifier les livres disponibles à la bibliothèque avant de passer votre commande. Vous trouverez plus de détails en consultant le site Internet de la Ville dans la section Loisirs/Culture.

Administration municipale

La Ville de Saint-Pascal en profite également pour rappeler qu’aucune clientèle ne peut être reçue dans ses bureaux administratifs, soit à l’hôtel de ville, au garage municipal et au Centre sportif. Malgré que la majorité des employés est en télétravail, il est possible de communiquer avec les différents services aux coordonnées habituelles sur les heures de bureau soit du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h à 12 h.

Mandataire de la SAAQ

Malgré les nouvelles mesures en vigueur, les services de la SAAQ de Saint-Pascal situés au 215 rue Rochette seront maintenus selon l’horaire habituel, soit du lundi au jeudi de 12 h à 16 h.

Coordonnées pour joindre les différents services