Saint-Pascal déjà en action suite à la fermeture du IGA

Les élus et intervenants économiques de Saint-Pascal tentent d’évaluer différents scénarios à la suite de l’annonce de la fermeture du IGA : faire changer d’idée l’entreprise, trouver une autre bannière ou à tout le moins aider à trouver une vocation au bâtiment laissé vacant.

Les gens de Saint-Pascal ont été surpris par la décision annoncée au début du mois de janvier.

Sobeys a indiqué que le magasin aurait eu besoin d’investissements majeurs pour se conformer aux normes et aux attentes des consommateurs en 2021. Le IGA de Saint-Pascal était un magasin corporatif. Le terrain et la bâtisse sont la propriété d’une compagnie de Montréal.

« Il fallait réagir le plus rapidement possible. C’est de savoir ce que l’on peut faire… soit faire changer IGA d’idée, soit trouver une autre bannière, bref on ne veut écarter aucun scénario », a dit le maire Rénald Bernier.